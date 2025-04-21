-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

ارتفاع واردات تونس من الكهرباء الجزائرية إلى 14%

محمد فاسي
  • 532
  • 0
ارتفاع واردات تونس من الكهرباء الجزائرية إلى 14%
الشروق أونلاين
واردات تونس من الكهرباء الجزائرية

سجّلت واردات تونس من الكهرباء القادمة مباشرة من الجزائر ارتفاعًا لافتًا، حيث مثّلت نحو 14 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني للكهرباء، وذلك إلى حدود نهاية شهر فيفري 2025.

وأوضحت بيانات صادرة عن المرصد التونسي للطاقة والمناجم فإن 96 بالمائة من الكهرباء المنتجة أو المستوردة من قبل تونس تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي، ما يؤكد استمرار ارتباط البلاد الكبير بهذا المورد في تأمين حاجياتها الطاقية.

وبيّنت المعطيات نفسها أنّ إنتاج الكهرباء في تونس شهد زيادة سنوية بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 2798 جيغاواط ساعي. في المقابل، تراجع الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي بنسبة 2 بالمائة، ما يعكس مفارقة في توازن العرض والطلب.

وفي سياق متصل، ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 14 بالمائة مقارنة بشهر فيفري من سنة 2024، ليصل إلى مستوى 0.9 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما أفاد به المرصد.

مقالات ذات صلة
عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)

عشية ترقب وصول الأضاحي المستوردة.. هذه أسعار المواشي المحلية (صور)

انطلاق القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال..قريبا

انطلاق القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال..قريبا

تفاصيل أول بنك إسلامي.. بطاقات “بلوس” ورواق خاص للمستثمرين

تفاصيل أول بنك إسلامي.. بطاقات “بلوس” ورواق خاص للمستثمرين

محافظ بنك الجزائر في واشنطن للمشاركة في هذا الاجتماع الهام

محافظ بنك الجزائر في واشنطن للمشاركة في هذا الاجتماع الهام

البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها

البنك الدولي يُشيد بجهود الجزائر لتنويع اقتصادها

رجال أعمال أمريكيين يفرّون إلى سويسرا خوفا من سياسات ترامب الاقتصادية

رجال أعمال أمريكيين يفرّون إلى سويسرا خوفا من سياسات ترامب الاقتصادية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد