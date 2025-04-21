ارتفاع واردات تونس من الكهرباء الجزائرية إلى 14%

سجّلت واردات تونس من الكهرباء القادمة مباشرة من الجزائر ارتفاعًا لافتًا، حيث مثّلت نحو 14 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني للكهرباء، وذلك إلى حدود نهاية شهر فيفري 2025.

وأوضحت بيانات صادرة عن المرصد التونسي للطاقة والمناجم فإن 96 بالمائة من الكهرباء المنتجة أو المستوردة من قبل تونس تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي، ما يؤكد استمرار ارتباط البلاد الكبير بهذا المورد في تأمين حاجياتها الطاقية.

وبيّنت المعطيات نفسها أنّ إنتاج الكهرباء في تونس شهد زيادة سنوية بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 2798 جيغاواط ساعي. في المقابل، تراجع الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي بنسبة 2 بالمائة، ما يعكس مفارقة في توازن العرض والطلب.

وفي سياق متصل، ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 14 بالمائة مقارنة بشهر فيفري من سنة 2024، ليصل إلى مستوى 0.9 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما أفاد به المرصد.