ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري بنسبة تتجاوز 90 %

ارتفعت الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 92.1 %، وهي تقارب نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز.

ارتفعت الواردات الفرنسية من الغاز الجزائري خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 92.1 %، وهي تقارب نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز.

فحسب تقرير نشره موقع “الطاقة” المختص بأسواق الطاقة، استنادا إلى تقرير للجمارك الفرنسية، فقد ارتفعت واردات فرنسا من الغاز الجزائري لتبلغ 49.9 % من إجمالي واردات فرنسا من الغاز. وهو ما يجعل الغاز الجزائري أهم مصادر الطاقة في فرنسا.

الكمية التي تقدر قيمتها بـ1.6 مليار دولار، حسب الوثيقة التي جاءت ضمن الرسالة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمنة الفرنسية، التي اطلع عليها موقع “الطاقة”.

ذات المصدر قال أن صادرات الجزائر إلى فرنسا من المحروقات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من هذا العام. وبلغت نموا يقدر بنحو 35.1 %، مقارنة مع نفس المدة العام الماضي.

إضافة إلى الصادرات الخام، ارتفعت أيضا الواردات الفرنسية من المشتقات النفطية الجزائرية خلال السداسي الأول لهذا العام بنسبة 9.6 %، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وهذا يوكد، حسب “الطاقة”، توجه وزارة الطاقة ومجمع سونطراك، لدعم التكرير وتطوير المصافي بدلا من الإكتفاء بتصدير المواد الخام.

حسب ذات التقرير، فتسعى فرنسا إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري وذلك ضمن خطط أوروبا للإبتعاد عن الغاز الروسي، لكنها تعرف منافسة من طرف إيطاليا التي استفادت من خطوات استباقية على منافسيها الأوربيين.

وقد أتت الجزائر في المرتبة الثانية في قائمة كبار مصدري الغاز إلى أوروبا عبر الأنابيب، وهذا حسب بيانات الشهر المنصرم. الجزائر أتت ثانية بعد النرويج التي احتلت المرتبة الأولى، وقبل ثلاثة دول أخرى منها روسيا.