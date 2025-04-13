ارتقاء 6 أشقاء.. مجزرة مروعة بحق عائلة أبو مهادي بدير البلح  

الاحتلال يُواصل عربدته..

استشهد 7 فلسطينيين، صباح الأحد، في قصف صهيوني مباشرة على سيارة مدنية كانت تقلهم في دير البلح بينهم 6 أشقاء دفعة واحدة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات تابعة للاحتلال قصفت سيارة مدنية غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 6 أشقاء من عائلة أبو مهادي، إضافة إلى شخص سابع من عائلة الهباش. والشهداء هم:

أحمد إبراهيم زكي أبو مهادي

محمود إبراهيم زكي أبو مهادي

محمد إبراهيم زكي أبو مهادي

مصطفى إبراهيم زكي أبو مهادي

زكي إبراهيم زكي أبو مهادي

عبد الله إبراهيم زكي ابو مهادي

عبد الله الهباش

أحمد، محمود، محمد، مصطفى، زكي، وعبدالله .. 6 اخوة، جميعهم ارتقوا شهداء بعد قصف استهدف سيارة جنوب دير البلح صباح اليوم. pic.twitter.com/lMkZZ3DV8d — Muath Humaid-Gaza (@MuathHumaid) April 13, 2025

وجرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب، ابراهيم أبو مهادي وهو يصلي صلاة الجنازة على أبنائه الستة قبل التوجه إلى المقبرة لمواراتهم الثرى.