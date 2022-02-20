ارتياح لدى اللجنة الدولية المتوسطية عشية “العرس” الرياضي بِوهران

استقبل الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، بِقصر الحكومة، رئيس اللجنة الدولية لِألعاب البحر المتوسّط دافيدي تيتسانو.

ومعلوم أن مدينة وهران ستحتضن تظاهرة ألعاب البحر المتوسّط، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

وأبدى دافيدي تيتسانو ارتياحه لِوتيرة الأشغال، تحضيرا للأولمبياد المتوسّطي، والتحكّم في مختلف جوانب التنظيم. كما جاء في بيان لِمصالح الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ومحافظ الألعاب محمد عزيز درواز. فيما كان “ضيف الجزائر” مرفوقا بِالأمين العام للجنة الدولية لِألعاب البحر المتوسّط ياكوفوس فيليبوسيس.