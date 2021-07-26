ارفعوا نسبة الإدماج وتحكّموا في تكلفة الإنتاج

مُخاطبًا مسؤولي "فيروفيال".. زغدار:

طالب وزير الصناعة، أحمد زغدار، مسؤولي المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكك الحديدية، “فيروفيال” برفع نسبة الإدماج في الشركة والاعتماد على الإمكانيات والكفاءات الوطنية في نشاطها وتخفيض تكلفة الإنتاج، كما أشاد بتحسين مستوى أدائها خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لبيان لوزارة الصناعة تلقت “الشروق” نسخة عنه، بحث وزير الصناعة، أحمد زغدار، مساء الأحد، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية “فيروفيال”، وضعية وآفاق هذه الشركة الصناعية العمومية الواعدة، وخلال هذا اللقاء، تم استعراض واقع الشركة وكيف تمكنت في سنوات قليلة من مواجهة الصعوبات المالية والديون نحو تحقيق نسب نمو معتبرة، عبر تنويع منتجاتها عوض الاعتماد على زبون واحد، وتسطير مشاريع طموحة بنسب إدماج عالية وتعزيز القدرات التكاملية بين المجمعات الصناعية الأخرى.

وفي هذا الخصوص، أشاد زغدار بالنتائج المحققة من طرف هذا المجمع وبنموذج التسيير والحوكمة المطبقة فيه وفي فرعه “سيتال” لصناعة وصيانة عربات الترامواي- ثمرة الشراكة بين فيروفيال، مترو الجزائر، وألستوم- وكيفية إعادة توزيع العمال حسب نشاطات المؤسسة في التنويع.

وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة لاسيما فيما يتعلق بالإدماج، وتنويع المنتجات والتحكم في تكلفة الإنتاج بغية خلق الثروة ومناصب الشغل وذكر بأهمية الاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تجسيد مختلف مشاريعها منوها بالتجارب المميزة على مستوى هذا المجمع في الحوكمة والابتكار والرقمنة.