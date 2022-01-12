ارفع راسك.. حملة جزائرية لدعم بلماضي بعد مباراة سيراليون

أطلقت الجماهير الجزائرية حملة تضامنية واسعة مع الناخب الوطني جمال بلماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب التعادل في المباراة الأولى من “كان” الكاميرون، أمام سيراليون.

وفضّل رواد التواصل الاجتماعي، على “فايسبوك” و”تويتر” إطلاق شعار “ارفع راسك”، على حملة مساندة الناخب الوطني، خاصة بعد الصورة التي ظهر فيها “وزير السعادة” وهو مطأطئ الرأس خلال مباراة سيراليون.

واختلفت التعليقات المساندة لبلماضي، ولكنها اجتمعت على نقطة واحدة، وهي الإشادة بما قام به مهندس التتويج بـ”كان” 2019 ، منذ التحاقه بالعارضة الفنية لـ”الخضر”، وبلوغه المباراة 35 من دون هزيمة.

ومن بين التعليقات، نذكر “ارفع راسك يا صانع السعادة، هذا مجرد تعادل، لم يفعل ولن يفعل أحد ما فعلته..الجزائر هدفها الفوز بالكأس، وهدف إفريقيا الفوز بالجزائر”.

وعبّرت الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مساندتها الكاملة لبلماضي، متمنية أن يكون التعادل أمام سيراليون في المواجهة الأولى بمثابة الدرس المفيد، مبدية في نفس الوقت ثقتها في عودة قوية للمنتخب بداية من المباراة المقبلة.