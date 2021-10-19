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المسافرون يطالبون الإدارة بفرض رقابة أكبر

ازدحام وغياب البروتوكول الصحي في رحلات الترامواي بالعاصمة

نسرين برغل
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ازدحام وغياب البروتوكول الصحي في رحلات الترامواي بالعاصمة
أرشيف

يواجه مسافرون عبر “الترامواي”، بالعاصمة، اختناقا كبيرا نتيجة الازدحام غير المسبوق في العربات، لاسيما في أوقات الذروة وهي ساعات التحاق العمال بمناصب عملهم صباحا وأوقات انصرافهم مساء، حيث لوحظ عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، ما يهدد بتحول هذه الوسيلة التي تساهم في التخفيف من أزمة النقل في الجزائر إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا، في وقت يستمر تخوّف الأطباء من تسجيل موجة رابعة للوباء.

وفي هذا الإطار، عبر مواطنون في تصريحات لـ”الشروق”، عن استيائهم الشديد من حجم التهاون الذي لمسوه لدى الركاب داخل عربات الترامواي، ناهيك عن الاكتظاظ وعدم الالتزام بتطبيق واحترام البرتوكول الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا، حيث لم يعد يطبق في الآونة الأخيرة، فلا احترام للتباعد الجسدي ولا التزام بارتداء الكمامة، يحدث هذا في غياب مصالح المراقبة.

وقال المتصلون بالشروق، إن المسافر يواجه صعوبة كبيرة في غلق باب الترامواي نتيجة تدفق أعداد كبيرة من الركاب على الرغم من الوضع الوبائي في ظل انتشار كورونا، كما واجه أعوان المراقبة صعوبة بالغة في مراقبة تذاكر المسافرين وذلك بسبب الاكتظاظ الرهيب داخل العربات.

وأمام هذا الوضع، يناشد مستعملو “الترامواي”، مسؤولي الشركة، بالتدخل العاجل قصد فرض الرقابة الصارمة على الركاب من أجل تخفيف الضغط والفوضى التي تحدث يوميا داخل العربات وهذا لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

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