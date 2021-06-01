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العالم

اسبانيا تحذر المغرب: الاعتراف باستخدام الهجرة لابتزازنا غير مقبول

الشروق أونلاين
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اسبانيا تحذر المغرب: الاعتراف باستخدام الهجرة لابتزازنا غير مقبول
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رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز

حذر رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، الاثنين، المغرب  من أنه “من غير المقبول إطلاقا” استخدام الهجرة والاعتداء على حدود اسبانيا في سبتة بسبب خلاف في السياسة الخارجية.

في رده على بيان للخارجية المغربية اعترفت فيه باستعمال ملف الهجرة لابتزاز مدريد بشأن ملف الصحراء الغربية،، أكد بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي، أن إسبانيا تنظر إلى علاقتها مع المغرب من وجهة نظر “استراتيجية” وأن هذا البلد “لا يمكن أن ينسى أنه ليس لديه تحالف أكبر أو أفضل داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا”.

وحسبه فالخارجية المغربية اعترفت أنها استخدمت ملف الهجرة، أي الاعتداء على الحدود الإسبانية من قبل أكثر من 10000 مغربي في 48 ساعة وهذا غير مقبول على الإطلاق.

 استطلاع رأي.. 90 بالمائة من الإسبان لا يثقون في النظام المغربي

وقبل أيام كشف استطلاع للرأي قام به معهد “dym” الاسباني أن 90 بالمائة من الاسبان لا يثقون في النظام المغربي ويعتبرونه” شريكا غير مخلص وغير موثوق”، فيما يعتبر 55 بالمائة منهم أن سلطات بلادهم لم تتفاعل مع أزمة المغرب كما ينبغي.

وجاء في صبر الآراء الذي نشرته صحيفة” ألتون أرغون”، الاسبانية أن انعدام الثقة في نظام الجارة المغرب واسع للغاية بين المشاركين في صبر الآراء وصل إلى حدود 90 بالمائة في حين رأى 3 بالمائة من المستجوبين أن المغرب شريك موثوق وامتنع 7 بالمائة منهم عن الإجابة.

وحول الأزمة مع المغرب قال 55 بالمائة من المستجوبين أنهم غير راضين على طريقة إدارة حكومتهم لها، فيما وافق 40 بالمائة منهم على خطوات الحكومة الاسبانية بعد الأزمة الأخيرة والتي صل خلالها قرابة 10 آلاف مغربي إلى اسبانيا.

ويعتقد أربعة من كل خمسة مستجوبين أنه “كان ينبغي أن يكون هناك إجماع أكبر بين الحكومة والمعارضة” في إدارة هذه الأزمة، وهو رأي الأغلبية بين جميع الذين تم استجوابهم.

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التعليقات
4
  • الاندلسي

    اكلثم يوم اكل الثور الابيض.

    4
  • جزائري ناصر للحق

    اللهم انصر الجيش الصحراوي البطل بقيادة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحراويين على المتصهينين الجدد الذين ورطهم سيدهم (امير المدمنين بائع شرف العياشة العلويين) مع الصهاينة المحتلين

    -13
  • بزا

    و 100 في 100 من المغاربة لا يثقون في النظام الإسباني.

    21
  • Saad

    هم آصلا لن يرضو على مسلم حتى يتبع ملتهم ولوا قام أستطلاع للرأي في المغرب لعبر المغاربة بعدم وثوقهم في أسبانيا و غيرها من الاروروبين المستعمرين بنسبة 100 %

    59

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