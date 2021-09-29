اسبانيا ترفض بيع الغاز الجزائري إلى المغرب

وزير خارجية مدريد يحل الخميس في زيارة رسمية

قال مصدر حكومي اسباني ان مدريد تستبعد بيع الغاز الجزائري إلى المغرب من خلال عكس حركة تدفق الغاز في انبوب المغرب العربي أوروبا وجعله من الشمال إلى الجنوب، وهذا لسببين رئيسين.

وأفاد المصدر الحكومي الإسباني لصحيفة “ثينكو دياس”، الإسبانية الذي فضل عدم كشف هويته، أن المغرب طلب من اسبانيا العودة إلى مشروع قديم وهو عكس حركة تدفق الغاز عبر انبوب المغرب العربي – أوروبا، لتزويده بالغاز الطبيعي الذي يحتاجه لتوليد الطاقة الكهربائية، بعد وقف الجزائر إمداد اسبانيا بالغاز عبر هذا الأنبوب اعتبارا من 31 اكتوبر المقبل، ويمر المغرب بذلك إلى استيراد الغاز من اسبانيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب طلب من إسبانيا عكس حركة تدفق الغاز في انبوب المغرب العربي أوروبا، وجعلها من الشمال إلى الجنوب، جاء في ظل عدم توفر بدائل متاحة للغاز الجزائري وقدوم فصل الشتاء، لكن اسبانيا رفضت ذلك لأسباب تقنية وإستراتيجية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مدريد وأمام مخاوف من حدوث اضطرابات في التزود بالغاز خلال فصل الشتاء في ظل الطلب المرتفع والأسعار الملتهبة، رفضت الطلب المغربي واستبعدت اللجوء إلى هذا الخيار، خصوصا وأن الشتاء قد صار على الأبواب.

كما أن اللجوء إلى هذا الخيار وفق المصادر ذاتها، يستدعي الكثير من الوقت واستثمارات مالية حسب كمية الغاز المتدفق والإتاوات المتعلقة بحقوق العبور، مشيرة إلى ناتورجي وغالب البرتغالية رفعتا مطالب حصصهما في أنبوب ميدغاز تحسبا لارتفاع الطلب وفصل الشتاء.

وفي ذات السياق، يحل اليوم الخميس وزير خارجية اسبانيا خوسي مانويل ألباريس، في زيارة عمل رسمية إلى الجزائر، عنوانها الرئيس ملف الغاز وإمداد اسبانيا بهذه المادة بعد قرار السلطات وقف الصادرات عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا المار عبر الأراضي المغربية.

وكان مصدر في سوناطراك قد أكد لـ”الشروق” قبل أيام أن شراء المغرب للغاز الجزائري عبر اسبانيا من خلال عكس حركة تدفق الغاز عبر انبوب المغرب العربي – أوروبا، غير ممكن بالنظر لكون العملية تتطلب الوقت واستثمارات مالية.