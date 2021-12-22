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اسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب بمدريد

الشروق أونلاين
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اسبانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب بمدريد
ح.م
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، القائم بالأعمال في السفارة المغربية بمدريد على خلفية اتهام الرباط، السلطات الإسبانية بالتهاون في مراقبة الحالة الصحية للمسافرين.  

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وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، قد رد بشدة على انتقاد الرباط لإجراءات المراقبة الصحية للمسافرين ببلاده، معتبرا بيان وزارة الصحة المغربية “غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا ولا يطابق الواقع”.

وأضاف الباريس، في مؤتمر صحفي بمدريد، أن “إسبانيا تحترم كل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد، والحكومة تعمل على ذلك دون هوادة”.

ويأتي تحرك مدريد عقب اختيار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا، بسبب إغلاق الحدود، انطلاقا من البرتغال بدلا من إسبانيا.

وعزت وزارة الصحة المغربية هذا القرار إلى “غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية، وغياب ضمانات ملموسة على احترامهابطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا”.

وأوضحت في بيان لها، أنها رصدت “عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد-19، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة”، منتقدة “عدم وجود المراقبة المتعينة لجوزات التلقيح بالنسبة للمسافرين”.

يأتي هذا الخلاف الدبلوماسي الجديد بعدما شهدت علاقات البلدين أزمة حادة في أفريل بسبب استضافة إسبانيا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج.

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