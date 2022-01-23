النظام المغربي لمدريد: الصحراء الغربية مقابل التطبيع

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العالم

اسبانيا للمغرب: لسنا في عجلة من أمرنا لتطبيع العلاقات

الشروق أونلاين
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اسبانيا للمغرب: لسنا في عجلة من أمرنا لتطبيع العلاقات

أكد وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس، أن عودة العلاقات الطبيعية بين بلاده والمغرب ستطول، مجددا رغبة اسبانيا في إيجاد تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية الذي “عمر لعقود”.

وذكرت صحيفة “الباييس” الاسبانية، نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية أن الوزير ألباريس أعلن الجمعة أن الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمملكة المغربية “ستطول”, مؤكدا أن “الوصول إلى هدف إعادة العلاقات بين البلدين يتطلب وقتا طويلا”.

وقال الوزير الاسباني: “التزامي هو ضمان أن تكون العلاقة مع المغرب علاقة متينة، بعيدا عن الإجراءات الأحادية الجانب (مثل الدخول غير القانوني لأكثر من 10000 مهاجر إلى سبتة في مايو الماضي)، وعلى أن تكون قائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية يقول أن “إسبانيا ليست في عجلة من أمرها وأن إعادة العلاقات بين البلدين ستستغرق وقتا طويلا”.

وبحسب صحيفة الباييس، فإن “الزيارة الأولى لوزير الخارجية الاسباني إلى الرباط ليست على جدول أعماله، كما أن موعد عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، التي كانت الرباط استدعتها في مايو الماضي، لم يعرف بعد”.

وخلال تطرقه إلى نزاع الصحراء الغربية، جدد ألباريس التأكيد على أن إسبانيا ترغب في إيجاد حل لهذا الملف الذي “عمر لعقود طويلة”, حيث بات ملفا “منسيا”.

واعتبر ألباريس أن تسوية هذا النزاع بات “واجبا أخلاقيا” باعتبار أن اطالته”تسبب المعاناة لآلاف الأشخاص” ولهذا الغرض -يقول- “نريد حلا سياسيا مقبولا للطرفين”.

تجدر الاشارة إلى أن العلاقات بين المغرب و إسبانيا تشهد أزمة اندلعت منذ معارضة اسبانيا قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ديسمبر 2020 عندما اعترف ب”سيادة” المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وتواصلت الازمة بين البلدين اثر قرار المغرب التساهل في مراقبة الحدود مع سبتة ومليلية التابعتين للسيادة الاسبانية وخاصة منتصف مايو الماضي عندما دخل إلى المدينة أكثر من عشرة آلاف مغربي منهم قرابة ألفي قاصر, تلتها سحب السفيرة المغربية كريمة بنعيش من مدريد.

كما عاد التوتر بين البلدين من جديد حول الحدود البحرية سواء في مياه جزر الكناري قبالة الصحراء الغربية بسبب التنقيب عن النفط والغاز أو في مياه المتوسط عندما أقدم المغرب على إقامة مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية الاسبانية, وتقدمت إسبانيا بمذكرة احتجاج شفوية إلى سفارة المغرب في مدريد.

وبدأت السنة الجديدة على إيقاع أزمة جديدة وهي الاتهامات التي وجهتها الرباط إلى مدريد بعدم تطبيق إجراءات تتماشى ومعايير مراقبة فيروس كورونا في المطارات الاسبانية بالنسبة للمغاربة المتوجهين إلى المغرب, وجاء الرد الإسباني بالاحتجاج وتقديم مذكرة شفوية.

النظام المغربي لمدريد: الصحراء الغربية مقابل التطبيع

اشترط النظام المغربي، لتطبيع علاقاته مع إسبانيا، مزيدا من الوضوح في إشارة منه لموقف مدريد تجاه الصحراء الغربية خاصة وأنها المسؤولة تاريخيا عن النزاع بعد تسليمها الإقليم للرباط.

وجاء الشرط المغربي على لسان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقده الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال بايتاس: “ إن الملك  تحدث مرتين عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد“.

وأضاف: “قبل سنتين، تكلم الملك في خطابات أخرى، وحدد الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية لبلدنا مع مجموعة من الدول في مبدأين رئيسيين هما الطموح والوضوح”.

وتابع قائلا: “الطموح موجود وعبرت عنه إسبانيا، لكن لكي يتعزز الطموح نحتاج إلى الكثير من الوضوح”.

وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة جراء استضافة مدريد بين 21 أفريل ومطلع جوان 2021، رئيس الصحراء الغربية ابراهيم غالي لتلقي العلاج من كورونا، وهو ما أغضب الرباط.

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التعليقات
11
  • HASSEN

    المخزن يخاف من خياله محال ان يصدر شيء رسمي مثل هذا أي منح اللجوء السياسي لكارليس بويجديمون، انها قصاصات جرائد مخزنية تسوق على اساس انها صحافة مغربية والتي بدورها لا تتمتع بحرية التعبير، زيادة على ذلك كارليس بويجديمون هو نائب أوروبي ويعيش في بلجيكا و في العديد من المرات ينتقد المخزن المغربي و ييصفة بالشمولي.

    203
  • موسطاش

    عوض أن تستدعيه لمناقشة المسألة الجوهرية التي يتطلع إليها الشعب المغربي الشقيق و هي قضية احتلال سبتة و مليلية، تستدعليه لمناقشة مسألة إنسانية بحتة تتعلق بعلاج مريض ؟

    199
  • Haron

    الى جزائري اخ لصحراويين اعتقد انك اخطئت كان عليك ان تقول صحراوي من صندلستان اخ للجزائرين انت من البوليزاريو لن تستطيع ان تكون جزائري لانك لا تستحقها الجزائريين اشرف وانضف منك

    -186
  • Haron

    ابراهيم غالى ذهب الى السجن برجليه نهايته ستكون هناك محامو منضمات حقوق الانسان يعتبرونه مجرم حرب تذكرو كلامي خطأ فادح وقع فيه رئيس البوليزاريو

    -177
  • جزائري حر من اسبانيا

    إسبانيا إستقبلت إبراهيم غالي في منطقة لوغرونيو و فيتوريا لأن هذه المدينتين المحاذيتين تضم جل إنفصاليي البوليساريو وأماكن أنشطتهما ، ثم أن الأخبار هنا تقول بأن إبراهيم غالي ومنذ وصوله وهو يستقبل الصحراويين والنشطاء … والمرض و تزوير جواز السفر مجرد مراوغة لا يصدقها إلا البلداء ..

    -40
  • جزائري أخ الصحراويين

    شفاك الله سيدي الرئيس إبراهيم عاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة و شعبها المجاهد الأبي ✌❤

    99
  • المتأمل 06

    حتى العلاج فيه حسد...

    137
  • Taha

    يا ك غير كورونا علاش يمشي اسبانيا يداوي مع ولاد الشعب في البلاد ولا في الجزائر يا ك عندنا من احسن مضمومات صحية في العلم كما تقولون

    -79
  • ليلى

    لماذا أرسل إلى إسبانيا تحديدا مع العلم أن القضاء الإسباني يلاحقه ؟؟ لماذا لم يرسل إلى روسيا أو الصين أو كوبا ؟؟

    -127
  • مجيد وهران

    المملكة المخربية اصبحت لا ترحم حتى الانسان المريض نحن في شهر الرحمة و الصيام فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

    114
  • ارض-ارض.

    مادامت الامم المتحدة تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير--فالمخزن لايقدم ولايأخر رغم استقواءه باسرائيل--

    124

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