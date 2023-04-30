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جواهر

استئصال كيس يزن 100 كيلوغرام من مبيض امرأة!

جواهر الشروق
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استئصال كيس يزن 100 كيلوغرام من مبيض امرأة!

نجح فريق طبي بولندي في استئصال كيس من مبيض شابة يزن 100 كيلوغرام، سبب لها مشاكل جسدية ونفسية.

وقال المستشفى الجامعي في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، إن كيسا مليئا بالسوائل قد تشكل على مبيض امرأة (24 سنة) يبلغ طولها 1.58 مترا، ووزنها 182 كيلوغراما قبل العملية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن طبيبة بقسم أمراض النساء، أن المرأة خضعت لعملية استئصال كيس يبلغ قطره حوالي متر واحد.

وبحسب المستشفى، ذهبت المرأة إلى العيادة قبل أسبوع ووزنها 182 كيلوغراما، وكانت الفحوصات معقدة للغاية، حيث لم تستطع المريضة إجراء فحص بالتصوير المقطعي المحوسببسبب المحيط الضخم لبطنها.

وقال رئيس قسم أمراض النساء توماش كلوز: “كفريق من الأطباء، كنا نعرف فقط تقريبا ما كنا نتعامل معه”.

وخلال العملية، قام الأطباء بتصريف حوالي مائة لتر من السوائل ثم أزالوا الكيس،ولم يتم الكشف عن أي تغيرات مرضية أخرى في الحوض أو البطن.

وقالت المريضة إنها لم تجرؤ أبدا على الذهاب إلى الطبيب لأنها كانت خائفة جدا من وضعها الصحي، وفق موقع newsingermany.

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