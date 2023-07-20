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الجزائر
يمتدّ على مسافة 110 كيلومتر

استئناف أشغال منفذ الطريق السيار بين العلمة وميناء جن جن

الشروق أونلاين
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استئناف أشغال منفذ الطريق السيار بين العلمة وميناء جن جن
ح.م
جانب من الأشغال

ستستأنف أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن بجيجل والعلمة بسطيف على مسافة 110 كيلومترات.

وأوضح الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية علي بولرباح يوم الخميس، أن قرار استئناف أشغال المشروع جاء بعد “الفصل في كل العوائق التي أثرت سلبا على إنجاز هذا المشروع الحيوي”.

حيث أسديت تعليمات لشركة الجزائرية للطرق السيارة، بإلزام “المجمّع الجزائري التركي الإيطالي” القائم بالإنجاز، باحترام الآجال  المحدّدة بـ 36 شهرا. عبر اللجوء إلى العمل بنظام التناوب على مدار الساعة.

ويمتدّ منفذ الطريق السيار جن جن على مسافة 45 كلم داخل تراب ولاية جيجل. وهو يضمّ:6 محوّلات و17 جسرا ونفق واحد.

وانطلقت أشغال المشروع سنة 2014، حيث وصلت نسبة تقدم العمل في تهيئة الطرقات إلى 45 بالمائة، والأنفاق إلى 42 بالمائة، و المنشآت الفنية إلى 49 بالمائة.

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