استئناف استيراد الأبقار.. هذا ما أمر به وزير الفلاحة

أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، على ضرورة احترام الإجراءات الواردة في دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب، والذي سيستأنف خلال الشهر الجاري.

وجاءت هذه التعليمات خلال ترأس الوزير، الإثنين، للقاء مع المتعاملين المختصين في استيراد أبقار الحلوب والعجول الموجهة للتسمين لإنتاج اللحوم الحمراء، والمخصص لمناقشة الإجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد هذه الماشية.

وخلال هذا الاجتماع، تم عرض الاستراتيجية الجديدة للقطاع الخاصة بتطوير شعبتي اللحوم الحمراء وإنتاج الحليب من أجل تغطية احتياجات السوق وخلق قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد الوطني وكذا تقليص فاتورة الاستيراد.

وفيما يخص استيراد الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب، تمت مناقشة الإجراءات التي تضمنها دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط استيراد الأبقار الحلوب الذي سيستأنف خلال الشهر الجاري بعدما تم تعليقه لمدة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا مما جعل عملية تنقل المتعاملين خارج الوطن لاعتماد الماشية مستحيلة.

وفي هذا الصدد، ألح الوزير على إجبارية القيام بعملية اعتماد الماشية المستوردة وكذا تأمينها بالإضافة إلى المراقبة الصارمة من طرف المصالح البيطرية التي ستسهر على احترام دفتر الشروط وتتبع مسار الماشية والمعايير المتعلقة بمجال تربية الحيوانات من حيث قدرات الإنتاج.

وأضاف في هذا السياق أنه سيتم وضع جهاز مرافقة خاص بالعجلات الصغيرة المستوردة والتي تتراوح عمرها ما بين 12 و18 شهرا مما سيساهم في إعادة إحياء نشاط المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ومضاعفة عدد المشاتل الخاصة بتربية أبقار الحلوب.

أما فيما يخص استيراد عجول التسمين المخصصة لإنتاج اللحوم الحمراء، سمح الاجتماع بشرح وتوضيح الشروط والإجراءات الواردة في دفتر الشروط الجديد الذي سينظم هذا النشاط من الان فصاعدا، لاسيما من حيث احترام التدابير الخاصة بالصحية الحيوانية وتلك المتعلقة بتربية الحيوانات.

كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة باستيراد عجول التسمين تحضيرا لشهر رمضان المقبل من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية..