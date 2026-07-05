استئناف التجارة البحرية بين إيران وقطر

أعلن الملحق التجاري الإيراني في الدوحة يوم الأحد، عن إعادة فتح ميناء الرويس القطري، أمام البضائع الإيرانية. واستئناف حركة التجارة البحرية بين البلدين.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المسؤول قوله:”بعد نحو 5 أشهر من التوقف، أعاد ميناء الرويس فتح أبوابه مجددا أمام استقبال السلع الإيرانية”.

وأضاف المتحدث أن ميناء الرويس يُعدّ من أهم بوابات دخول البضائع الإيرانية إلى السوق القطرية. مشيرا إلى أن استئناف هذا الخط البحري “سيسهم بشكل كبير في تسهيل التجارة، وخفض تكاليف النقل”.

وتصدّر إيران منتجات متنوّعة عبر ميناء الرويس، من أبرزها الفواكه والخضر الطازجة، والمواد الغذائية، والمكسرات، والمنتجات البحرية، والبيض. ومواد البناء، والمنتجات المعدنية، والسجاد، يوضح المصدر.