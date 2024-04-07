استئناف الدراسة.. هذا ما أمر به بلعابد

أمر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات التعليمية، ابتداء من الأحد لمرافقة استئناف التلاميذ والمستخدمين للدراسة.

وشدد بلعابد، السبت، خلال ترؤسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لتقييم العمليات المنجزة تحضيرا لاستئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث،شدد على ضرورة الاستزادة في الجهد والصرامة في العمل فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، والوقوف الشخصي على تطبيق وتنفيذ كل العمليات المبرمجة والتي ستكون محل متابعة آنية حسب المواعيد والآجال المقررة لها.

كما تابع الوزير مدى تنفيذ تعليماته بخصوص العمليات التسييرية المبرمجة في رزنامة الإجراءات العملياتية.