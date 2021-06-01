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الجزائر

استئناف الرحلات: الجوية الجزائرية تعلن بيع 7500 تذكرة

الشروق أونلاين
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استئناف الرحلات: الجوية الجزائرية تعلن بيع 7500 تذكرة

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، الثلاثاء، أنه تم بيع أكثر من 7500 تذكرة فيما يخص كل الرحلات الأسبوعية المعلن عنها.

وأوضح  أمين أندلسي، لبرنامج “الشروق مورنينغ” أن أكثر من 7500 تذكرة تم بيعها على مستوى وكالات الجوية الجزائرية والأرضية الرقمية وكذا مراكز الإتصال.

وأضاف أنه منذ فتح الحجوزات، يوم الأحد الماضي، تم حجز أكثر من 6400 مقعد من الخارج نحو الداخل، مشيرا إلى أن 65 بالمئة من الحجوزات تمت على مستوى الأرضية الرقمية.

هذا وانطلقت، صبيحة اليوم،  في حدود الساعة التاسعة أول رحلة ذهاب من مطار الجزائر باتجاه باريس وعلى متنها ما لا يزيد عن 60 مسافرا حسب الناطق باسم الجوية .

وعلى العكس من ذلك أوضح المتحدث ذاته أن رحلة العودة التي ستصل الجزائر في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم ستكون ممتلئة على آخرها، مؤكدا أن الإقبال على الحجوزات كان بشكل رهيب.

فتح الحدود: تخصيص قرابة 500 فندق للحجر الصحي يوم 26 ماي

كشف المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الأربعاء، عن تخصيص 480 مؤسسة فندقية منتشرة على التراب الوطني بطاقة ايواء تبلغ 20 ألف غرفة و40 ألف سرير وذلك لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود.

وقال بن تامر  خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى إن مصالحه تسعى لضمان استقبال العائدين إلى الجزائر في أحسن الظروف وبأسعار تراعي إمكانيات الأسر الجزائرية والأشخاص المسافرين .

وزارة السياحة: كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الجالية وبأسعار معقولة

أكد المدير العام للسياحة موسى بن تامر، الثلاثاء 25 ماي، أن كافة الفنادق جاهزة لاستقبال الوافدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود الجوية في 1 جوان القادم بأسعار معقولة.

وأوضح بن تمار خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن كل المؤسسات الفندقية مستعدة لمواكبة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يخص استقبال الوافدين إلى الجزائر وخضوعهم إلى الحجر الصحي.

وأضاف أن مصالحه سوف تعمل على توفير الإقامة الجيدة للمواطنين وهذا بعد استيفائهم لكافة الشروط.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن الإقامة في الفنادق ستدوم 5 أيام قابلة للتمديد في حال كانت نتيجة الكشف عن فيروس كورونا إيجابية في اليوم الخامس والأخير.

وعن أسعار الفنادق قال ضيف المورنيغ أنها ستكون معقولة وفي متناول كافة الوافدين، موضحا أن دفع ثمن الإقامة والرعايا الصحية سيكون عند شراء التذكرة من الخطوط الجوية الجزائرية.

وبالتزامن مع انطلاق موسم الإصطياف أكد المدير العام للسياحة أن الفنادق التي ستستقبل الجالية لن تكون هي نفسها المخصصة لاستقبال المصطافين.

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التعليقات
12
  • salim

    ca ils s'appelle vol autorisé par l`état

    1
  • AMAMRA HOCINE

    Pays de voleurs; Je ne reviendrai plus

    1
  • عبد اللّه

    سعر الليلة الواحدة في الفندق 8000 دج حسب أحد الأخصائيين. اللّه لا تربحكم !

    1
  • علي

    ‏ ‏ ‏عندهم ‏منازلهم .يستطيعون ‏يعملون حجر الصحي ‏في منازلهم ‏لماذا هذا التعقيد ‏فقد أن يتعهدون بشروط الصحية

    1
  • رشيد

    سلام. لو كانت نية السؤولين وأصحاب القرار في الجزائر صافية لحددو بالضبط 1) أسعار الفنذق x. سعر الفحص y. سعر 5 أيام حجر Z. لكن هيهات يازائر

    7
  • عبد القادر

    و الله ما عندكم علاش تحشموا

    27
  • zizo

    هذه هي العصابة الحقيقية ، تريد سرقة الفرد الجزائري بقوة القانون

    23
  • عمر

    أسعار معقولة وبالدوفيز أيضا؟ ربما عصابة وراء كل هذه الإجراءات

    18
  • AbouAnes

    في الحقيقة القرار جيد ولكن يكتنفه كثير من الغموض المخيف؟ أولا سعر التذكرة ثانيا مصاريف الفندقة ينبغي أن تكون واضحة ومغرية للمغتربين {الفندقة عندنا تطلق أسعار خيالية ؟؟} ثالثا سعر PCR حبذا يكون تخفيض يساعد الجميع وخصوصا من له عائلة تفوق 5 أفراد.. وجزاكم الله خيرا...عاشت الجزائر ...

    -24
  • الغربة احسن

    طماعين تدفع دراهم الحجر مع التذكرة 😡

    22
  • Zinadine

    الحكومة تتصرف بإجحاف وكأن الجزائر بلد سياحي!! كل القادمين إلى الجزائر هم مواطنين جزائريين الذينهم يشاركون في دعم حياة ملايين الجزائريين ولولاهم لمات الكثير من الجزائريين فقرا ومرضا! بدلا من أن تسهل الدولة وتساعد هؤلاء المهاجرين وتنصفهم تحاول أن تستغلهم والسطو على ممتلكاتهم وإبتزازهم بقوانين غير معقولة ولا تخدم أحدا إلا فنطزيات مجانين يسيطرون على القرار الجزائري!

    33
  • Imazighen

    حجر صحيح في الفنادق غير مرحب به، فقط إجراء تحليل pcr عند الوصول كاف، فإن ظهرت العدوى وجب الحجر اما غير ذلك فليذهب حيث انى...

    13

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