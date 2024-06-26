استئناف العمرة بداية سبتمبر.. ورحلات استثنائية لمُوظفي التربية

معرض الحج منتصف جويلية بالجزائر ودفتر شروط صارم للوكالات

شرعت السلطات السعودية رسميا، الخميس المُنصرم، في استقبال الحجوزات الخاصة بموسم العمرة للسنة الجارية من خارج المملكة، في وقت تستعد فيه الوكالات السياحية الجزائرية لاستئناف نشاط العمرة بداية من الـ9 سبتمبر المقبل.

بالموازاة مع ذلك يحضر الديوان الوطني للحج والعمرة لإقرار تعديلات جديدة على دفتر الشروط لضبط النشاط أكثر، ومنع الوكالات السياحية التي ثبت ارتكابها لمُخالفات وتجاوزات في موسم حج 2024 من المُشاركة.

ووفق ما علمته “الشروق”، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة تستعدان لتنظيم معرض الحج والعمرة في الجزائر العاصمة منتصف شهر جويلية المقبل، حيث سيكون هذا اللقاء فرصة للوكالات السياحية الجزائرية والمتعاملين السعوديين لاستعراض أهم الخدمات الخاصة بموسم العمرة، ويتعلق الأمر بتقديم عروض مميزة لأسعار كراء الفنادق وكذا الإعاشة والنقل خلال الموسم القادم.

ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع انطلاق التحضيرات الخاصة بموسم العمرة المُقبل، حيث ينتظر أن تكون أولى الرحلات باتجاه المملكة العربية السعودية يوم 9 سبتمبر المقبل، وذلك مباشرة بعد صدور دفتر الشروط الخاص بالموسم المقبل، وكذا شروع الديوان الوطني للحج والعمرة في منح التراخيص للوكالات السياحية الفائزة بالتنظيم.

ويُرتقب أن يتضمن دفتر الشروط هذه المرة أعباء صارمة للوكالات الراغبة في المشاركة في تنظيم الموسم لمنع التحايل على المعتمرين وضمان تطبيق العقود والاتفاقيات، خاصة وأن ديوان الحج والعمرة يمنح المعتمر حق تقديم شكوى أو التبليغ ضد أي وكالة لا تلتزم بالوعود الموقعة في العقد أو الاكتتاب بين المعتمر والوكالة السياحية، كما سيتم فرض شُروط لقبول المعتمرين.

وفي سياق متصل، تتجهز الوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة الخاصة بالموظفين سواء العاملين في الشركات الخاصة أو الوطنية وكذا بعض الوزارات، على غرار قطاع التربية للانطلاق في نشاطها منتصف شهر جويلية المقبل، وذلك بالتزامن مع شروع الطيران السعودي في تنظيم رحلات نظامية نحو الجزائر، حيث ستكون هذه الرحلات معنية بنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة.

ومعلوم، أن المؤسسات المعنية بتنظيم رحلات العمرة لفائدة موظفيها وعمالها تربطها عقود خاصة مع الوكالات السياحية الجزائرية التي ستتكفل شخصيا بعملية إصدار التأشيرات الالكترونية لهؤلاء.

هذا وأعلنت السلطات السعودية عن الشروع في استقبال طلبات العمرة الخميس المنصرم، حيث ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن عملية الحجز ستكون متاحة للراغبين في أداء المناسك بعد إيقاف إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق “نسك”.

وأعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن انطلاق استعدادات موسم العمرة لهذا العام، والمخطط الزمني للاستعدادات لموسم حج العام المقبل.

كما دشن الوزير السعودي منصة “نسك مسار” التي تهدف إلى توفير تجربة موحدة وخطوات سلسة لشركاء المنظومة في خدمة الحجاج.

كما أعلن الوزير السعودي عن إطلاق خدمات جديدة للمعتمرين هذه السنة والتي تشمل توزيع حصص الدول لضمان تقديم خدمات متميزة للمعتمرين، إضافة إلى التعاقد مع شركات تقديم الخدمة .