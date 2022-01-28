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رياضة
الرابطة الثانية لكرة القدم

استئناف المنافسة يوم 5 من شهر فيفري 

ع. ع
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استئناف المنافسة يوم 5 من شهر فيفري 

تستأنف منافسات بطولة الرابطة الثانية في 5 من شهر فيفري بإجراء الجولة 16، حسبما أعلنت عنه، الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة . وبالإضافة إلى الجولة 16، تجرى الجولتان 17 و18 أيام 11-12 فيفري و19 فيفري على التوالي  وأسدل الستار على مرحلة الذهاب يوم الأحد 23 جانفي بإجراء مقابلة جمعية وهران مولودية سعيدة (2-0) وذلك ضمن تسوية رزنامة الجولة العاشرة لمجموعة وسط – غرب.

للتذكير فإن مقابلة جمعية وهران- مولودية سعيدة توقفت إثر وفاة لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار، حيث وقع الحادث في الدقيقة 26 من الشوط الأول عندما حاول رد كرة هوائية، ليصطدم بحارس فريقه، إلا أن الفقيد استأنف اللعب بعد الإسعافات التي تلقاها من طرف الطاقم الطبي. لكن عودته إلى الميدان لم تستمر طويلا فسرعان ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة 35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد من اجل مساعدته في استرجاع وعيه لكن دون جدوى.

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