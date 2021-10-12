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استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر
الجزائر

استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر

الشروق أونلاين
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استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر

أعلنت وزارة النقل الثلاثاء، استئناف النقل البحري عبر رحلات مع كل من فرنسا واسبانيا ابتداء من الخميس.

بيــان صحفــي

تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن إستئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين(02) أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.
تتوزع الرحلتان كالتالي:
– إسبانيا (ألياكنت)، رحلة واحدة (01) في الأسبوع، بالتناوب :
* الجزائــر – أليكانت – الجزائـر
* وهران – أليكانت- وهران
تنطلق أول رحلة يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 من وهران.

– فرنسا (مرسيليا)، رحلة واحدة (01) في الأسبوع.
يتم استغلال الرحلة نحو مرسيليا بواسطة الباخرة الجديدة “باجي مختار III” ، ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2021.
هذا وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

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التعليقات
2
  • youcef

    NO COMMENT!!!!!!!

    5
  • ايمان

    ههههههه

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