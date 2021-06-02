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اقتصاد

استئناف انتاج الجرارات في الجزائر بعد توقف دام أكثر من عامين

الشروق أونلاين
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استئناف انتاج الجرارات في الجزائر بعد توقف دام أكثر من عامين

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الجرارات الفلاحية عبد العزيز بن جامع، الأربعاء، أن مصالحه ستستأنف الإنتاج بداية من الشهر الجاري وهذا بعد توقف دام عامين ونصف.

وأكد بن جامع خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن إنتاج الجرارات سيُستأنف خلال السداسي الثاني من السنة بعد استيفاء المخزون المتواجد في السوق.

وأوضح أن انطلاق التصنيع سيكون بداية من الشهر جوان وسيتم رفع القدرة الإنتاجية تدريجا، مشيرا إلى أنه سيتم انتاج 500 جرار  فقط خلال السداسي الثاني من هذه السنة.

وأعلن المتحدث ذاته أن المؤسسة قامت بوضع أهداف صناعية جديدة تتعلق بالإعتماد على المناولة الإقتصادية التي ستسمح حسبه بالإدماج الوطني وتصنيع ما كان يستورد محليا.

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