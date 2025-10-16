-- -- -- / -- -- --
الجزائر

استئناف حركة الترامواي عبر كامل خط العاصمة

الشروق أونلاين
ح.م
ترامواي الجزائر العاصمة

أعلنت شركة سيترام الجزائر العاصمة أن حركة الترامواي أصبحت متاحة بشكل كامل على طول الخط، بعد استكمال الإجراءات التقنية اللازمة لضمان عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

ودعت الشركة زبائنها الكرام إلى التواصل مع خدمة الزبائن عبر الرقم 0659947006 للحصول على أي معلومات إضافية أو استفسارات.

وقدمت “سيترام” اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج الذي تسبب فيه التوقف المؤقت.

بسبب التقلبات الجوية.. اضطراب في حركة الترامواي بالعاصمة

وأعلنت شركة سيترام الجزائر صباحا عن اضطراب في حركة الترامواي على خط الجزائر العاصمة، نتيجة التقلبات الجوية.

ودعت سيترام في بيان لها زبائنها إلى التواصل مع خدمة الزبائن عبر الرقم 0659947006 للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسارات، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الناتج، وشاكرة تفهم واستجابة الركاب خلال فترة الاضطراب.

