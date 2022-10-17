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الجزائر

استئناف حركة القطارات انطلاقا من العاصمة بعد إضراب مفاجئ

الشروق أونلاين
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استئناف حركة القطارات انطلاقا من العاصمة بعد إضراب مفاجئ
أرشيف
قطار الجزائر

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية ظهر الإثنين في بيان، استئناف حركة سير قطارات الضاحية من وإلى الجزائر والثنية وزرالدة والعفرون، وقطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من العاصمة، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة .

وعرفت حركة القطارات المذكورة اضطرابا صباح الإثنين، “بعد توقف في العمل بدون إشعار سابق، لبعض عمال القطارات على مستوى ضاحية الجزائر”.

وكانت الشركة قد أكدت ضمان الحد الأدنى من الخدمة، من خلال تجنيد المستخدمين المؤطرين. كما قدّمت اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع.

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