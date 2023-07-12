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الجزائر

استئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر

الشروق أونلاين
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استئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، استئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر بعد تذبذب الرحلات جراء انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.

وفي بيان لها، أكدت الشركة استئناف حركة القطارات بين محطة الجزائر وكل من الثنية، العفرون، زرالدة، وتيزي وزو بشكل عادي حسب التوقيت اليومي.

وكانت قد أعلنت الشركة ، عن تذبذب في رحلات قطارات الضاحية، مساء الثلاثاء، بسبب اندلاع حريق بالقرب من السكة.

وحسب بيان للشركة، فقد سُجل صباح الثلاثاء، على الساعة 11 و30 دقيقة، حادث انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي آغا والحراش بالجزائر العاصمة، وذلك بسبب اندلاع حريق بالقرب من السكة الحديدية.

وأدّى هذا العطب التقني إلى توقف كلي لقطارات الضاحية (الكهربائية) بين محطة الجزائر وكل من العفرون، زرالدة، الثنية وتيزي وز، وذلك لمدة 20 دقيقة.

وأوضحت الشركة أنه مباشرة بعد تدخل الفرق التقنية للشركة، تم إصلاح جزء من العطب التقني والسماح باستئناف حركة القطارات على خط واحد ما بين الجزائر والحراش.

 وعليه، تشهد حركة سير القطارات الكهربائية (قطارات الضاحية ) تذبذبا خلال أمسية الثلاثاء، في انتظار الإصلاح الكلي للعطب التقني.

وأشارت الشركة إلى  أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو مناطق غرب وشرق البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

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