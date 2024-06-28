استئناف قريب لرحلات النقل بالقطار بين الجزائر وتونس

موازاة مع بعث قطار السواحل من سوق أهراس إلى عنابة وسكيكدة

أعلن وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، الخميس بسوق أهراس، أن محطة نقل المسافرين بالسكك الحديدية بين عنابة وسوق أهراس وتونس المجاورة التي خضعت لعملية تهيئة، “أضحت جاهزة وسيعاد فتحها قريبا، ومن ثمّ، استئناف رحلات النقل عبر هذا الخط”.

ولدى معاينته لجناحي الجمارك وشرطة الحدود الجزائرية بذات المحطة، في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، حثّ الوزير على “ضرورة ضمان توفير الأمن والتكفل الأفضل براحة المسافرين المتجهين إلى تونس عبر هذا الخط، الذي سيتم بعثه عما قريب وكذا إلى رفع جودة الخدمات”.

كما ثمّن زهانة جهود سلطات الولاية لإعادة تأهيل هذه المحطة التي لم تعرف حركية منذ سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تجسيد الإرادة السياسية للسلطات الجزائرية والتونسية لبعث هذا الخط.

وأكد الوزير بعين المكان، أن “فضاءات الاستقبال بهذه المحطة تتوفر على كل شروط الأمن والأمان للمسافرين، والتي تحرص عليها المديريتان العامتان للجمارك وشرطة الحدود وكذا عمال السكك الحديدية”، مضيفا أنه “سيتم بالتوازي مع ذلك، بعث قطار السواحل انطلاقا من سوق أهراس باتجاه شواطئ ولايتي عنابة وسكيكدة، وهو ما سيسمح للمواطنين بقضاء عطلتهم على مستوى هذه الشواطئ”.

واستنادا للشروحات المقدمة بعين المكان، فإن المسافة التي تفصل نقطة انطلاق قطار نقل المسافرين انطلاقا من سوق أهراس إلى غاية تونس المجاورة لا تتجاوز 57 كلم حيث يضم القطار 4 عربات كل عربة تتسع لـ80 مسافرا، أي بمجموع 320 مسافر فيما تستغرق مدة معالجة العبور لكل مسافر دقيقة واحدة.