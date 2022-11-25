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رياضة
4 لقاءات متأخرة ستلعب يوم 3 ديسمبر

استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

ع. ع
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استئناف مباريات البطولة المحترفة يوم 29 نوفمبر

أعلنت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم، عن تاريخ استئناف مباريات البطولة، بالإضافة إلى مواعيد خوض اللقاءات المتأخرة عن الجولات السابقة. وذكرت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن مباريات الجولة 12 من دوري المحترفين، ستقام الثلاثاء 29 نوفمبر. وذكر نفس المصدر، أن أربعة لقاءات متأخرة عن جولات سابقة، ستلعب يوم 3 ديسمبر.

ويتعلق الأمر بكل من لقاء مولودية الجزائر وشباب بلوزداد لحساب الجولة الخامسة، ولقاء شبيبة القبائل ونادي بارادو، بالإضافة لاتحاد الجزائر ووفاق سطيف لحساب الجولة السابعة، وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة عن الجولة الثامنة. وذكرت الرابطة أنها ستعلن عن الموعد المحدد لخوض هذه المباريات في وقت لاحق.

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