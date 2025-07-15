استئناف محاكمة الوزير خمري و90 متهما يوم 22 جويلية

عن فساد وكالتي "أناب" و"أنالج".. مجلس قضاء الجزائر يقرر:

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، بطلب من هيئة الدفاع، إلى تاريخ 22 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، متابعين عن وقائع فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.

وسيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين، حيث أدانت خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج” “خ.م”، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.

بالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “بوسنة. أ” ومدير مديرية النشر بذات الوكالة “ل.ل”، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “انالج” بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة.