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الجزائر

استئناف موسم العمرة.. ديوان الحج يصدر إعلانا للوكالات

الشروق أونلاين
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استئناف موسم العمرة.. ديوان الحج يصدر إعلانا للوكالات

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz.

وأوضح الديوان في بيان له على صفحته الرسمية عبر تويتر أن سحب دفتر الشروط انطلق الأحد  ويستمر إلى غاية الخميس  القادم على الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30) على أن يتم تسليم التراخيص وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.‎

منع الوكالات السياحية من نشر إعلانات العمرة

وكانت وزارة السياحة قد دعت من خلال مديرياتها الجهوية بسحب جميع الإعلانات والإشهارات التي تروج للعمرة خلال شهر رمضان المبارك والتي نشرت من قبل بعض الوكالات السياحية.

وطلبت مديريات السياحة عبر مختلف الولايات بسحب جميع الاعلانات والإشهارات التسويقية لبيع منتوج العمرة، والتي جاءت عقب التوجيهات الصادرة من السلطات والقاضية بفتح التسجيلات لآداء مناسك العمرة.

وأمرت بالتريث إلى غاية الإنتقاء والنشر الرسمي للوكالات المعتمدة وكذا انتظار الصدور الرسمي لبرنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية وباقي الشركات التي ستنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة.

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