استئناف نشاط ميترو الجزائر: وزير النقل يعلن رفع عدد القاطرات

أعلن وزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء، أنه سيتم رفع عدد قاطرات ميترو الجزائر الذي سيستأنف نشاطه يوم الخميس المقبل، وذلك في اطار اجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وأوضح بكاي في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة تفقدية لأشغال توسعة ميترو الجزائر، أن هذا الاجراء اتخذ لتفادي الضغط الكبير على وسيلة النقل هذه وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه وجه تعليمات “صارمة” لفرض احترام البروتوكول الصحي على خطوط ميترو الجزائر، كما سيسمح اجراء رفع عدد القاطرات بتقليص المدة الزمنية بين الرحلات.

وكشفت وزارة النقل، الاثنين، عن مواعيد استئناف نشاط الميترو، حيث قالت في بيان إن أول رحلة ستكون، الخميس 7 أكتوبر ابتداء من الساعة السادسة صباحا.

وبحسب البيان فقد دعا وزير النقل مؤسسة تسيير ميترو الجزائر للتكفل بجميع الإجراءات والتدابير من أجل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي وسلامة المستعملين له.