استئناف نشاط ميترو العاصمة بتسيير جزائري لأول مرة

استأنف ميترو الجزائر، صبيحة الخميس، نشاطه بعد توقف دام قرابة 18 شهرا، بسبب جائحة كورونا، إلى جانب انتقال تسييره إلى مؤسسة جزائرية لأول مرة بعد إنهاء الشراكة مع الجانب الفرنسي.

وكشف مدير مؤسسة ميترو الجزائر، أرزقي علي، الخميس للإذاعة الأولى، إن خسائر المؤسسة بسبب التوقف بلغت 400 مليار سنتيم، بعد توقفه شهر مارس 2020.

ودعا المصدر نفسه أصحاب الاشتراكات للتقدم إلى المؤسسة من أجل تجديدها.

وحسب أرزقي، فتسيير الميترو سيكون لأول مرة بأيادي جزائرية بعد مغادرة الشريك الفرنسي عقب نهاية عقده في أكتوبر 2020.

والأربعاء، أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان، إن استئناف النشاط سترافقه اجراءات صحية صارمة اقرتها الشركة.

وأضاف البيان “نحيط علما مستعلمي ميترو الجزائر بأنه تم وضع بروتوكول صحي في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

كما اشار المصدر الى ان هذا البروتوكول الصحي يتضمن عديد الاجراءات من بينها الزامية ارتداء الكمامة، موضحا ان “كل شخص لا يحترم هذه الارشادات سيمنع من استعمال وسيلة النقل هذه”.

وتابع البيان، ان استغلال ميترو الجزائر سيتم كذلك في حدود 50 % من الامكانيات المتوفرة في اطار نفس البروتوكول.

كما دعت مؤسسته الى احترام التباعد الجسدي، موضحة انه تم كذلك وضع علامات ارضية على مستوى قاعات التذاكر (امام شبابيك بيع التذاكر و الموزعات الاوتوماتيكية للتذاكر) و على مستوى الارصفة و العربات، مشيرة الى الاماكن الواجب احترامها من اجل اتقيد بهذا التباعد الجسدي بين المسافرين.

كما اشارت المؤسسة من جانب اخر، الى ان موزعات للمحاليل المطهرة قد وضعت تحت تصرف المسافرين على مستوى قاعات التذاكر في جميع المحطات، مؤكدة ان المحطات و العربات يتم تنظيفها و تطهيرها عدة مرات في اليوم من قبل مصالحها.

في هذا السياق، اكدت مؤسسة ميترو الجزائر و شركة استغلال و صيانة ميترو الجزائر، انهما تعتمدان على يقظة مستعملي الميترو، من اجل احترام البروتوكول الصحي و التقيد بجميع اجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19 حفاظا على صحة الجميع.

استئناف نشاط ميترو الجزائر: وزير النقل يعلن رفع عدد القاطرات

أعلن وزير النقل عيسى بكاي، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أنه سيتم رفع عدد القاطرات، وذلك في اطار اجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وأوضح بكاي في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة تفقدية لأشغال توسعة، أن هذا الاجراء اتخذ لتفادي الضغط الكبير على وسيلة النقل هذه وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه وجه تعليمات “صارمة” لفرض احترام البروتوكول الصحي على خطوط الشركة، كما سيسمح اجراء رفع عدد القاطرات بتقليص المدة الزمنية بين الرحلات.

وكشفت وزارة النقل، الاثنين، عن مواعيد استئناف النشاط ، حيث قالت في بيان إن أول رحلة ستكون، الخميس 7 أكتوبر ابتداء من الساعة السادسة صباحا.

وبحسب البيان فقد دعا وزير النقل مؤسسة تسيير ميترو الجزائر للتكفل بجميع الإجراءات والتدابير من أجل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي وسلامة المستعملين له.