استئناف هذه الخدمات والأنشطة لفائدة عمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”

بعد انتخاب يوسف شنوفي رئيسا جديدا لمكتب لجنة المشاركة

تأكد رسميا استئناف خدمات وأنشطة لجنة المشاركة لعمال ومتقاعدي مؤسسة “بريد الجزائر”، بعد تنصيب هيكل جديد أسفرت عنه عملية انتخابية، جرت الاثنين بولاية وهران، ما سيمكن العمال من قروض ومزايا وإعانات مالية.

في هذا السياق، نصبت المديرة العامة لـ”بريد الجزائر” شيراز بشيري، الثلاثاء بمقر المؤسسة بحي الأعمال في باب الزوار بالعاصمة، الرئيس الجديد لمكتب لجنة المشاركة لعمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”، ممثلا في يوسف شنوفي، بحضور محمد المهدي بورايو، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال “بريد الجزائر”، وجمال لوجان، رئيس اللجنة الانتخابية، إلى جانب عدد من الإطارات السامية للمؤسسة ومندوبي المستخدمين.

وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، أكدت المديرة العامة أن هذا التنصيب يندرج في إطار تعزيز آليات الحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المشاركة، وأنه بتنصيب المكتب الوطني للجنة المشاركة، تكون المؤسسة قد استكملت أجهزة تمثيل مستخدميها، بما يعكس التزامها بثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز المشاركة الفعلية للعمال في تسيير المؤسسة.

وحسب “بريد الجزائر”، يعكس هذا الحدث محطة نوعية في مسار الشراكة الاجتماعية بالمؤسسة، ويترجم مناخ فصلٍ جديد قائم على الثقة، والحوار والعمل الجماعي المسؤول، بما يسهم في تطوير أداء “بريد الجزائر”، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ على رسالتها السامية كمؤسسة مواطنة وعريقة.

وحسب ما أفادت به مصادر نقابية لـ”الشروق”، فإن العملية الانتخابية التي جرت بولاية وهران، الاثنين، أسفرت عن انتخاب يوسف شنوفي رئيسا لمكتب اللجنة، في حين تم اختيار رافع شارف نائبا لرئيس المكتب، كما تم انتخاب أعضاء آخرين لعضوية المكتب وهم معمري الحاج وحسين عبد الكريم وبن مسعود عبد الرحمن (الرئيس السابق للمكتب)، وأحريق جمال.

وبموجب هذا التنصيب، تؤكد مصادر “الشروق”، ستستأنف لجنة المشاركة لـ”بريد الجزائر” كافة الأنشطة والخدمات التي يستفيد منها سواء العمال وذوو حقوقهم والمتقاعدين، على غرار الدعم الاجتماعي للعمال كمنح الوفاة والازدياد والختان، فضلا عن منح موجهة لفائدة أرامل عمال القطاع وذوي الاحتياجات الخاصة، وقروض مسترجعة من دون فوائد (سلفيات).

وكانت إدارة “بريد الجزائر” قد حذرت شهر سبتمبر الماضي كامل هياكلها المركزية والجهوية والولائية من التعامل مع لجنة المشاركة للمؤسسة، والتي انتهت عهدتها القانونية بتاريخ 31 أوت 2025، مع منعها من عقد اجتماعات أو اتخاذ أي قرارات، وذلك في انتظار إجراء انتخابات تجديد الهياكل وهو ما جرى يوم الاثنين بوهران.