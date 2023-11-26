استئناف وشيك للإنتاج بحقل “توات غاز”

مصدر رفيع بسوناطراك لـ"الشروق":

تستعد الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لاستئناف إنتاج الغاز بحقل “توات غاز” بولاية أدرار، الذي توقف منذ نحو عامين بسبب تلوث منشأة المعالجة بمادة الزئبق، ما سيرفع من القدرات التصديرية للشركة الوطنية بكميات إضافية تقارب 13 مليون متر مكعب سنويا.

وأفاد مصدر رفيع بشركة سوناطراك لـ”الشروق” أن “الاستئناف سيكون في قادم الأيام وليس الأسابيع وبشكل تدريجي للوصول لاحقا إلى معدل الإنتاج اليومي المفترض لهذا الحقل”.

وتقرر استئناف الإنتاج تدريجيا، وفق المصدر ذاته، مع أخذ بعين الاعتبار ردة فعل التجهيزات والمعدات التي تم تنصيبها بمنشأة المعاجلة بعد عملية استئناف الإنتاج، تفاديا لأي تعقيدات أو أمور أخرى.

وشدد على أن “فرق سوناطراك تعمل على مدار الساعة لإنهاء الترتيبات اللازمة قبل إعادة تشغيل المعدات والتجهيزات واستئناف الإنتاج الذي سيكون في غضون أيام قليلة”.

وكما هو معلوم، فإن حقل توات غاز بولاية أدرار ينتج قرابة 13 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي الموجه للتصدير، وإنتاج سنوي بـ4.5 مليار متر مكعب، ما يعني أن هذا الحقل لوحده سيغطي تقريبا مشتريات شركة “ناتورجي” الاسبانية السنوية من سوناطراك التي تقدر بـ5 مليارات متر مكعب.

وبخصوص صفقة استحواذ إيني الايطالية على حصة “نبتون إنرجي” في هذا الحقل التي أعلن عنها قبل أشهر، ذكر مصدر “الشروق” أن العملية تتطلب موافقة من السلطات الجزائرية وفق اجراءات وتدابير وجب احترامها، وأن الصفقة في الطريق الصحيح لإنهائها.

وفي جوان الماضي، وسعت شركة “إيني” الإيطالية تواجدها بالجزائر وتحديدا من منطقة الجنوب الغربي هذه المرة، باستحواذها على أصول شركة “نبتون إينرجي” في مشروع “توات غاز” بولاية أدرار، وذلك بعد أشهر من استحواذها على أصول بريتيش بتروليوم البريطانية في حقول عين صالح وعين أمناس الغازية.

وذكرت المجموعة الطاقوية الإيطالية حينها، في بيان لها، أنها اشترت مجموعة الطاقة البريطانية “نبتون” المتخصصة في استكشاف وإنتاج المحروقات، التي تمتلك أصولا في مشروع “توات غاز” بولاية أدرار، مشيرة إلى أنها توصلت رفقة شركة “فار إينرجي” النرويجية، لاتفاق يقضي بشراء مجموعة نبتون للطاقة، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن شراء كافة أصول نبتون ماعدا تلك المتواجدة في ألمانيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار دولار.

ونص الاتفاق على تقسيم الصفقة إلى قسمين: تقوم إيني بدفع 2.6 مليار دولار لشراء جميع أنشطة نبتون ماعدا تلك المتواجدة في النرويج، التي ستقوم شركة “فار إينرجي” بشرائها مقابل دفع 2.3 مليار دولار.

وتمتلك “نبتون إينرجي” وفق بيان إيني أصولا في كل من المملكة المتحدة تنتج 15 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وهولندا تنتج 18 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، والجزائر من خلال مشروع “توات غاز”، إضافة إلى مصر واندونيسيا واستراليا والنرويج.

وذكرت “إيني” أيضا أن مشروع “توات غاز” في الجزائر متوقف حاليا عن الإنتاج، وسيتم استئنافه عند استكمال عمليات تحديث منشآت معالجة الغاز، مشيرا أن الإنتاج الإجمالي سيصل حينها إلى 400 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم، ما يعادل 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.