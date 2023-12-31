استبدال دفتر “كناب” للتوفير ببطاقة رقمية

سيتمّ استبدال دفتر التوفير الخاص ببنك التوفير والاحتياط “كناب”، ببطاقة التوفير الرقمية، بعد إبرام اتفاقية بين البنك ومؤسسة بريد الجزائر.

وتهدف الاتفاقية الموقعة يوم الأحد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى استبدال دفتر حساب التوفير التقليدي ببطاقة توفير، في إطار رقمنة الخدمات المالية.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة المالية من طرف المدير العام للبنك سمير تمرابط، والمدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.

وتقضي الاتفاقية بإنشاء فضاء إلكتروني لفائدة زبائن بريد الجزائر الذين فتحوا حسابات توفير لدى بنك “كناب”، مع توفير خدمة التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة.

وستدخل هذه الخدمات الجديدة حيّز التنفيذ، ابتداء من الفاتح فيفري 2024، وفق ما نقله المصدر عن أطراف الاتفاق.