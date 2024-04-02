استبعاد جوان حجام من تشكيلة “يانغ بويز” السويسري لأسباب “تأديبية”

شارك مع "الخضر" في تربص شهر مارس

غاب الدولي الجزائري جوان حجام عن تشكيلة ناديه يانغ بويز في مواجهته ضد يافردون سبور، ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري السويسري لكرة القدم، لأساب تأديبية،

رغم أنه من ركائز الفريق، ويقدم منذ التحاقه بالفريق مستويات كبيرة جعلته يعود بقوة إلى المنتخب الوطني الذي شارك معه في تربص شهر مارس المنصرم، حيث شارك بديلا في لقاء جنوب إفريقيا رغم المنافسة الشديدة في منصبه مع ريان أيت نوري.

كشف موقع “سبورت” السويسري أن استبعاد جوان حجام يعود لأسباب تأديبية، مع إمكانية تعرضه لعقوبة مالية، جراء هذا التأخر غير المبرر من اللاعب عن تربص فريقه يانغ بويز، ومن المتوقع أن يفتح النادي تحقيقا في هذا الشأن مع اللاعب، لكشف سبب ارتكابه مخالفة انضباطية، قبل السماح له بالعودة إلى تدريبات الفريق.

وكان الفريق السويسري، نشر خبرا عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أكد فيها أن غياب الجزائري جوان حجام يأتي لكونه التحق متأخرا بتشكيلة الفريق، وهو السبب الرئيس لاستبعاده من قائمة الفريق التي شاركت في المباراة التي انتهت بالتعادل من دون أهداف ضد فريق يافردون سبور، وذلك بعد أن أثار غيابه عن التشكيلة الأساسية تساؤلات لدى جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الموقف الذي تعرض له جوان حجام ليُعيد إلى الأذهان الصعوبات التي وقع فيها الموسم الماضي مع ناديه نانت الفرنسي، إذ استُبعد عن تشكيلة الفريق في عدة مباريات؛ بسبب تمسكه بتأدية فريضة الصيام في شهر رمضان، وهو ما أثار أيضا جدلا واسعا، وأثر على اللاعب ومستوياته، وتسبب في ابتعاده عن منتخب الجزائر عدة أشهر.

وقرر جوان حجام مغادرة نادي نانت والدوري الفرنسي لكرة القد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والرحيل إلى يانغ بويز السويسري، ولعب معه حتى الآن 8 مباريات وسجل هدفا واحدا، كما أنه قدم أداءً مميزا، ما دفع مدرب منتخب الجزائر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لإعادته إلى تشكيلة “الخضر” خلال تربص شهر مارس الماضي، الذي شهد خوض مباراتين وديتين ضد منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا.