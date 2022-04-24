استبعاد لاعبين جزائريين بسبب الصيام بالدوري التونسي

استبعد مدرب نادي الاتحاد المنستيري التونسي، فوزي البنزرتي، لاعبيه المحترفين الجزائريين توفيق عدادي وعبد الحكيم أمقران بسبب إصرارهما على الصيام.

وأشار الموقع الرياضي “winwin” إلي منع المدرب 3 لاعبين آخرين من التدريب مع المجموعة، وهم سيف الدين المحواشي ونور الدين الشرطاني وعمر البوراوي، ناهيك عن الجزائريين عدادي وأمقران.

وتعرض مدرب نادي المنستيري لانتقادات لاذعة إزاء هذا القرار، خاصة وأن جماهير النادي تعتبر عدادي ومقران من المعول عليهم، كما أن استبعاد 5 لاعبين فعالين سيؤثر على النتائج المرجوة، مما يجعله قرار غير صائب.

ويأتي قرار المدرب صاحب “71 سنة” في وقت سمحت أندية أوروبية كبرى للاعبيها المسلمين بالصيام بشكل عادي، وأوقفت صافرات الحكام الكثير من المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين.

وليست الظاهرة وليدة اليوم، حيث سبق أن فسخ الترجي التونسي عقد اللاعبين الجزائريين دواد بو عبد الله وكريم غازي، لذات الغاية في موسم 2004-2005، وهما بدوهما فضلا فسخ عقديهما عن الإفطار برمضان والعودة للجزائر.