استبعاد محرز من التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية!

رغم قيادته "الستي" لنهائي الأبطال والتتويج بـ"البريمرليغ"

كشفت تقارير إعلامية عن اسم المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية الافريقية للموسم الكروي 2020/2021، مستبعدة الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وحتى اللاعب المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف)، قد قرر العام الماضي إلغاء جوائز الأفضل في القارة بسبب ما مر به العالم مع وباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

ويعد ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال وليفربول آخر الفائزين باللقب عن عام 2019 متفوقا على، محمد صلاح ورياض محرز، في الحفل الذي أقيم في مصر بمدينة الغردقة.

وأفاد تقرير موقع شبكة “أفريك سبورتس” أن المرشح الأقوى للفوز بالجائزة هو إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال ونادي تشيلسي الانجليزي، بعد تحقيقه بطولتي رابطة أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام بالإضافة إلى جائزة أفضل حارس مرمى أوروبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وفي السياق ذاته، قالت الشبكة الإفريقية، بأن صاحب المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب أفريقي سيكون هو الدولي الجزائري رياض محرز والذي نجح في أن يتوج رفقة فريقه مان سيتي بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، ليحصد رياض اللقب الثالث له في البطولة الإنجليزية ويصبح أكثر لاعب أفريقي توج بها حتى الآن، فضلا عن تنشيطه لنهائي رابطة الأبطال والذي خسره أمام تشيلسي.

وفي المركز الثالث سيكون هناك أكثر من مرشح، وعلى رأسهم محمد صلاح، والذي قدم موسم شخصي مميز وكان يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي حتى الأسبوع الأخير، بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي والذي نجح في أن يقود انتر ميلان لتحقيق لقب بطولة الدوري الإيطالي بعد غياب دام لمدة 11 عام عن منصات البطولات.