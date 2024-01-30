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رياضة

استبعاد هداف الأردن بعد اشتباكه مع مدربه المغربي عموتة (فيديو)

عمر سلامي
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استبعاد هداف الأردن بعد اشتباكه مع مدربه المغربي عموتة (فيديو)
أرشيف
حمزة الدردور

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا، بعد اشتباكه مع مدربه المغربي حسين عموتة.

وبحسب بيان مقتضب للاتحاد فإنّ قرار الاستبعاد اتخذ بعد مخالفة الدردور للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب.

ونال حمزة الدردور بطاقة حمراء، في الدقيقة 90+6، رغم عدم مشاركته في المباراة.

وكشفت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب طرد حمزة الدردور، الذي حاول الاعتداء على الطاقم الفني لمنتخب “النشامى”، وعلى رأسهم المدرب المغربي حسين عموتة قبل طرده بلحظات.

وواصل الدردور موجة الغضب واشتبك مع عضوين آخرين من الجهاز الفني للمنتخب الأردني، قبل أن يطلب الحكم الرابع من حكم المباراة طرده لسوء السلوك.

ويعتبر حمزة الدردور، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفًا سجلها في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع المنتخب، والتي انطلقت عام 2011

وأقيمت مباراة الأردن ضد العراق، مساء الإثنين على ملعب “خليفة الدولي”، ضمن لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا.

ونجح منتخب الأردن في تحقيق فوز ثمين على العراق، ليواصل مشواره في البطولة بعد مباراة مثيرة حيث انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أسود الرافدين.

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