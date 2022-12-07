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اقتصاد

استثمارات إضافية لسوناطراك للحفاظ على حصة الجزائر في سوق النفط

الشروق أونلاين
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استثمارات إضافية لسوناطراك للحفاظ على حصة الجزائر في سوق النفط
ح.م
الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار، أن الشركة تسعى إلى إطلاق استثمارات إضافية. “للمحافظة على حصة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية”.

جاء ذلك في جلسة استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال حكار حسب بيان للمجلس:”الهدف الأساسي للشركة هو تغطية احتياجات السوق الوطنية من الغاز الطبيعي ومن المواد البترولية”.

إلى جانب ذلك، تعمل سوناطراك على “المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني، عن طريق تسويق المحروقات في الخارج، وتوفير المداخيل من العملة الصعبة”.

من جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام أن الشركة تسعى إلى “إطلاق استثمارات إضافية للمحافظة على حصة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية”.

وأوضح حكار أن سوناطراك “حققت عدة إنجازات في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023. على رأسها تعبئة الاحتياطات عبر استكشافات جديدة، وبجهد خاص منها”.

“إضافة إلى ذلك، تمّ تطوير كل من الصناعة التحويلية والصناعة البتروكيمياوية. إلى جانب بعث شراكات وتوقيع عقود جديدة”، يضيف المسؤول.

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