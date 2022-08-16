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استثمارات تركية “كبرى” في 3 مجالات بالجزائر

الشروق أونلاين
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استثمارات تركية “كبرى” في 3 مجالات بالجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

أبدت مجموعة “Tay group” التركية اهتمامها بإطلاق “استثمارات كبرى في مجالات تكنولوجيا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وطاقة الهيدروجين.

واستقبل وفد من المجموعة التركية برئاسة مدير التسويق الطاقوي إبراهيم أردان مساء الإثنين، من قبل الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بوزيان مهماه.

وحسب بيان للوزارة، فقد “جدّد ممثلو المجموعة اهتمامهم البالغ ببرنامج عمل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ورغبتهم بالقيام باستثمارات كبرى في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين”.

كما عرض الوفد التركي “النظرة المستقبلية للمجموعة في مجال الطاقة المتجددة، وشروعها في استثمارات هامة في هذا القطاع بتركيا وشمال إفريقيا وأوروبا”.

من جهته، أبرز مسؤولو الوزارة في خلال اللقاء “النظرة الواعدة للجزائر والفرص القائمة في هذا المجال، وتلك المتاحة ضمن الديناميكية الجديدة التي يتيحها قانون الاستثمار الصادر مؤخرا”.

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