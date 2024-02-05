استثمارات فلاحية كبرى لشركة إيطالية في الجنوب الجزائري

عبّرت شركة “بونيفيكي فيراريزي” الفلاحية الإيطالية، عن استعدادها لتنفيذ استثمارات فلاحية كبرى في الجنوب الجزائري. في مجال إنتاج القمح الصلب والبذور.

وأجرى وفد من الشركة الإيطالية لقاء عمل يوم الإثنين، مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال الرئيس المدير العام للشركة فيديريكو فيكيوني في تصريح بالمناسبة، إن شركته حصلت السنة الماضية على عقد امتياز نهائي بولاية توقرت، لإنتاج القمح الصلب، معتبرا ذلك “خطوة أولى ضمن مشروع أكبر وأهم”.

وأضاف فيكيوني:”نحن هنا للعمل على توسعة المشروع، عبر استثمارات فلاحية أخرى في الجنوب الجزائري”. مشيرا إلى أن الشركة “تعمل لإطلاق استثمارها الأكبر في الجزائر خلال السنة القادمة”.

كما لفت المتحدث إلى أن الشركة “لن تكتفي بإنتاج القمح الصلب، وإنما تسعى لتوسيع نشاطها في الجزائر عبر الاستثمار في إنتاج البذور، الزيتون، الفواكه والصناعات الغذائية”.

وأكد فيكيوني أيضا أن الشركة “تسعى من خلال هذا المشروع إلى تصدير القمح من الجزائر نحو إيطاليا. التي تعتبر من أكبر مستهلكي القمح الصلب على مستوى العالم”.