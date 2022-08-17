استثمار بريطاني بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج الطاقة الشمسية في تونس

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس عن مشروع لمجموعة “تونور” البريطانية، لإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة 1.5 مليار دولار بولايتي قابس وقبلي جنوبي البلاد.

وجاء في بيان للوزارة التونسية مساء الثلاثاء، عقب استقبال الوزير سمير سعيّد، المدير التنفيذي للشركة البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة دانيال ريتش.

وذكرت الوزارة في البيان أن المشروع يهدف إلى الوصول لقدرة إنتاجية تناهز 500 ميغاوات، من أجل توجيهها للتصدير نحو السوق الأوروبية.

وقال دانيال ريتش أن الموقع الجغرافي لتونس “يمكن أن يجعل منها أحد أبرز المواقع لإنتاج وتزويد أوروبا بالكهرباء في شمال إفريقيا”.

وتستورد تونس في الوقت الحالي، نحو 500 ميغاوات من الكهرباء سنويا من الجزائر. بسبب العجز التي تواجهه قدراتها الإنتاجية مقابل الطلب المحلي على الطاقة.

كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.. انطلاقا من سواحل عنابة

وفي 18 جويلية 2022، أعلن الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، عن إنجاز كابل بحري بطول 250 كلم لنقل الكهرباء نحو إيطاليا، انطلاقا من سواحل عنابة.

وحسب ما صرّح به عجال في خلال زيارة له إلى البويرة، يهدف مشروع الكابل البحري نحو إيطاليا، إلى ترقية الصادرات الجزائرية في مجال الكهرباء.

وذكّر المسؤول في خلال حديثه بأن الجزائر تصدّر نحو 500 ميغاواط من الكهرباء نحو تونس، وهي “كمية معتبرة”، على حدّ تعبيره.

وعن القدرات الإنتاجية للمجمّع، قال عجال:”قدرة سونلغاز الإنتاجية من الكهرباء تقدّر بحوالي 24.000 ميغاواط، يقابلها متوسط استهلاك سنوي لا يتعدى 14.000 ميغاواط”.

وأضاف موضحا:”هذه القدرة “جدّ المعتبرة”، سترتفع من خلال الاستثمارات الجارية، لتبلغ 30.000 ميغاواط في آفاق 2031 و2032”.