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اقتصاد

استثمار صناعي ضخم.. شيري تستعد لتصنيع سياراتها في الجزائر

محمد فاسي
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استثمار صناعي ضخم.. شيري تستعد لتصنيع سياراتها في الجزائر
ح.م
صناعة السيارات

كشف تشانغ غويبينغ الرئيس المدير العام لشركة “شيري” الصينية لصناعة السيارات أن الشركة باتت على أتمّ الاستعداد لإطلاق مشروعها الصناعي في الجزائر، موضحًا أن انطلاق المصنع مرهون فقط بالحصول على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية.

وأكد المتحدث في تصريح رسمي من العاصمة الصينية بكين، أن معدات صناعة السيارات جاهزة وتم إعدادها لنقلها إلى الجزائر، في خطوة تُبرز التزام الشركة الجاد بالمشاركة في تطوير القطاع الصناعي الجزائري.

وقال المسؤول: “نحن مستعدون بقوة للمساهمة في إنجاح مسعى الجزائر لتطوير صناعة السيارات”، مشيراً إلى أن السوق الجزائرية تُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة. وأضاف: “نتطلع للمزيد من التعاون، فالسوق الجزائرية جيدة جداً”.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد رغبة شركة “شيري” في تعزيز حضورها في السوق الإفريقية، والمساهمة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع الصناعة في الجزائر، خاصة في مجال تصنيع وتجميع السيارات.

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