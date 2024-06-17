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الجزائر

استجابة “شبه كليّة” لنظام المداومة في ثاني أيام العيد

الشروق أونلاين
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استجابة “شبه كليّة” لنظام المداومة في ثاني أيام العيد
أرشيف
تعبيرية

بلغت نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال ثاني أيام عيد الأضحى 99.92 بالمائة، حسب ما أكده بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأشادت الوزارة في بيانها بـ”احترام التجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة، خلال ثاني أيام العيد. بما يؤشر على الوعي والحسّ المدني”.

وبلغ عدد المتجاوبين مع برنامج المداومة 52365 تاجرا، مقابل 14 تاجرا فقط أخلوا بالتزامهم، وفق ما ذكره البيان.

وذكرت الوزارة بأن جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين “مدعوون إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل طبيعي، بداية من يوم الأربعاء 19 جوان 2024”.

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