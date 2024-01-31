استحداث أول منصة رقمية تجمع أصحاب المحتوى الهادف

تؤطرهم قانونيا وتنمي مواهبهم و علاقاتهم التجارية

أطلقت مؤخرا منصات رقمية بالجزائر تعمل على تشجيع المحتوى الهادف بالمواقع الافتراضية، و محاربة كل ما لا يتناسب مع مبادئ المجتمع الجزائري و قيمه الأخلاقية، كما تعتبر وسيلة لتسهيل التسويق الرقمي للوكالات، من خلال ربطهم بصانعي محتوى في مختلف المجالات والتخصصات.

و في السياق يكشف مؤسس منصة ” vaguy ” الشاب سيف الإسلام سعيدي لـ”الشروق” عن مشروعه الجديد في مجال الرقمنة، و المتمثل في إطلاق منصة رقمية للمحتوى “الهادف” تزامنا مع فعاليات الطبعة الرابعة لصالون الرقمنة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في الجزائر “ديجيتاك”، مضيفا أن المشروع يعتبر الأول من نوعه بالجزائر و شمال إفريقيا ، ومتحصل على علامة مشروع مبتكر من طرف وزارة المؤسسات الناشئة و يضم مجموعة من الشباب و الكفاءات منهم من تلقوا تكوينات دراسات بالخارج في مجال الرقمنة وتطوير المواقع و التسويق الالكتروني، كما سيسمح المشروع حسب المتحدث- لصنّاع المحتوى ” الهادف” بتسويق أعمالهم في إطار منظم، موضحا أن المنصة بصدد خلق مفهوم جديد في مجال صناعة المحتوى عبر “السوشل ميديا”، وتقديم أعمال هادفة .

وصرح مدير التسويق بمنصة ” vaguy” أن هذه الأخيرة ستسمح بالعمل وفق الأطر القانونية، بتنظيم عمل صانعي المحتوى بشكل أفضل، بحيث يقوم المؤثر عند التسجيل بتحديد ما إذا كان لديه سجل تجاري أو بطاقة حرفي، كما سيتم تسهيل الصعوبات التي يواجهوها صناع المحتوى في حملاتهم التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها حل قانوني و رقمي لتنظيم عمل المؤثرين، مؤكدا أن المنصة لا تسعى فقط إلى هيكلة المجال، بل أيضا المساهمة في الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، والدفع بعجلة التطور الاقتصادي في مختلف المجالات.

من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن الهدف من وراء إنشاء هذه المنصة، هو حماية مستعملي الفايسبوك والمحتوى الرقمي بالجزائر، وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة حول مفهوم كلمتي” مؤثر ” و ” صانع محتوى” والفرق بينهما، قائلا أن الأخيرة عبارة عن نشاط رقمي يمنح قيمة مضافة للمجتمع في عدة مجالات منها السياحة الداخلية، وكذا رفع المستوى الثقافي والتاريخي لمتصفحي مختلف المواقع الافتراضية خاصة الأطفال.

و تتيح المنصة حسب المتحدث- لصانعي المحتوى الهادف اختيار حملات التسويق الجديدة، و استيلام عروض العمل مع العديد من العلامات التجارية، بالإضافة الى تطوير مدى ” إبداع” المؤثر في تقديم المحتوى، كما أنها يضيف سيف الإسلام سعيدي – فرصة لإظهار مواهب الشباب في جميع المجالات منها التعليم، الصحة و السياحة و غيرهم ، وصقل تلك المواهب بما يعود بالفائدة على المجتمع، كما ستمنح المنصة تلك المواهب و المنخرطين بها مرافقة أكاديمية و تأطير جيد وخلق فرص عمل إضافية للشباب – حسبه.