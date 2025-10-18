استحداث جائزة نوادي السينما الجزائرية

"السينما الجزائرية ماضية في تجديد لغتها وبناء فضاءات جديدة لصناعة الوعي"

سيشهد مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير المزمع تنظيمه من 13 إلى 18 نوفمبر المقبل، إطلاق جائزة نوادي السينما الجزائرية، كمبادرة نوعية تهدف إلى تمكين نوادي السينما عبر الوطن من الإسهام في بلورة الرأي السينمائي وإثراء النقاش حول جماليات الصورة وقضاياها، وفقا لما أفادت به وزارة الثقافة والفنون، اليوم السبت 18 أكتوبر.

وحسب المصدر ذاته، تعد هذه الجائزة محطة جديدة في مسار تطوير المشهد السينمائي الجزائري “إذ تمنح نوادي السينما فرصة التعبير عن رؤيتها النقدية، وتشرف على منحها لجنة تحكيم تتكون من ممثلي هذه النوادي، في تجربة تؤسس لثقافة الحوار السينمائي وتكريس المقاربة الجماعية في قراءة الإبداع.”

وأكدت الوزارة التي تريد ترسيخ حضور السينما كأداة ثقافية فاعلة في المجتمع، أن “السينما الجزائرية ماضية في تجديد لغتها وبناء فضاءات جديدة لصناعة الوعي والمعنى.”