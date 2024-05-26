استحداث صندوق استثماري لتمويل الشركات الناشئة في مجال الطاقة

تعمل وزارتا الطاقة والمناجم، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغّرة، على استحداث صندوق استثماري مخصّص لتمويل الشركات الناشئة في مجال الطاقة.

وقد اُعلن عن هذا المشروع، الذي يحمل تسمية “صندوق مستقبل الطاقة” (Future of Energy Fund)، خلال يوم دراسي حول الابتكار في مجال الطاقة، بحضور وزيري القطاعين.

وقال وزير اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد بالمناسبة، إن الصندوق يهدف إلى “تحفيز الاستثمار في الابتكار في مجال الطاقة. وتعزيز دور الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي”.

وتابع الوزير وليد يقول:”نؤمن أن الاستثمار في الشركات الناشئة الطاقوية هو رهان جديد لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار التكنولوجي في بلادنا”.

مضيفا:”هذه الشركات تلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول للطاقة المتجددة، وتحسين مردودية المؤسسات الطاقوية. مما يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، ويعزز الاقتصاد المحلي”.