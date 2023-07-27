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الجزائر

استحداث لجنة اقتصادية مشتركة بين الجزائر واليابان

الشروق أونلاين
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استحداث لجنة اقتصادية مشتركة بين الجزائر واليابان
جانب من التوقيع

أفاد بيان لوزارة الخارجية، الخميس، عن توقيع اتفاق يتعلق باستحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية.

ووقع هذا الاتفاق الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين خندودي، وسفير اليابان بالجزائر كونو أكيرا، حسب بيان الخارجية.

ويعزز هذا الاتفاق “الإطار القانوني للتعاون الثنائي. حيث تم إنشاء آلية تشاور بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان”.

بالإضافة إلى “تعزيز الاستثمار والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. على ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد وتحسن مناخ الأعمال في الجزائر”، يضيف البيان.

كما ستسمح اللجنة الاقتصادية المشتركة بتعزيز آليات التعاون الثنائي تماشيا مع إمكانات وتطلعات الجزائر وطوكيو، حيث سيترأسها مناصفة مسؤولون سامون من البلدين.

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