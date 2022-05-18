استحداث لجنة للتقييم والاستشراف ومعايير جديد لبطاقة الفنان

عبد المالك مرتاض رئيسا جديدا لمجلس الفنون والأدب

كشفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي عن استحداث لجنة تقييم والاستشراف الفني بالمجلس الوطني للآداب والفنون وهذا في سياق التعديلات الجديدة التي تم إدخالها في المجلس. وقالت مولوجي على هامش إشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الآداب والفنون انه بموجب الصلاحيات الجديدة لهذه الهيئة فإن المجلس خوّلت له مهام جديدة على غرار إعداد مدونة المهن الفنية ووضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار بطاقة الفنان واقتراح العناصر المرتبطة بأدب وأخلاقيات العمل الفني.

وشدّدت الوزيرة على “الدور المحوري للفنان في مرافقة التحولات والتغيرات الاجتماعية والحفاظ على الهوية الجزائرية”. وأضافت السيدة مولوجي، أن “تعزيز دور ومكانة الفنانين لا يمكن أن يتم إلا من خلال تثمين كفاءاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار المجلس الوطني للفنون والآداب”.

كما دعت الوزيرة مولوجي أعضاء المجلس إلى تقديم اقتراحاتهم التي تصب في سياق الاضطلاع بالاستماع إلى انشغالات الأدباء والفنانين وتنظيم لقاءات توجيهية وورشات تكوينية تحسيسية بالتنسيق مع الهيئات التابعة للقطاع.

وتأتي توجيهات الوزيرة مولوجي بعد أن عرفت عملية توزيع واستصدار بطاقات الفنان عدة تجاوزات تحدث عنها الإعلام فيما سبق.

هذا وكشف ميسوم لعروسي مدير الآداب وتطوير الفنون بالوزارة خلال عرضه لحصيلة المجلس من سنة 2012 إلى 2021 أن المجلس اصدر سنة 2015 ما يربو عن13884 بطاقة و554 بطاقة بيوميترية.

هذا وضمّ المجلس 13 عضوا من بين الأسماء الفنية والأدبية في الساحة وتشكل من عبد المالك مرتاض رئيسا وميسوم لعروسي نائبا أول للرئيس ممثلا لوزارة الثقافة ولرزق محمد الصالح نائبا ثانيا للرئيس ممثلا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما ضم المجلس أيضا السينمائي علي موزاوي ومصممة الرقصات الإيقاعية نوارة ايدامي ورئيس الجوق لطفي سعيدي والفنانة التشكيلية جازية شريح، والممثلين باهية راشدي وسمير بوعناني والياس بن بكير، والمغني والراقص حكيم صالحي، والأكاديميين جازية فرقاني ومشري بن خليفة.

وقال الرئيس الجديد للمجلس عبد المالك مرتا ضان الفريق الجديد “لن يدخر أي جهد” للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه، وأنه بالمكان تقديم اقتراحات حول الإصلاحات لهذا المجلس. وأن الفريق عقد أولى اجتماعاتها صبيحة حفل التنصيب لتقديم الاقتراحات التي من شانها أن تساهم في تطوير عمل المجلس وتعزيز مساهمته في الساحة الثقافية كما وعد الرئيس الجديد ببذل ما يكفي لتصحيح الاختلالات والنقائص المسجلة فيما سبق خاصة فيما يخص بطاقة الفنان وفي مقابل ذلك قال مرتاض أنه سيعمل وفريقه أيضا على تثمين الانجازات المحققة واستكمال ما تبقى منها.