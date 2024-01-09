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الجزائر

استحداث 30 ألف منصب عمل جديد عبر هذه الولاية

الشروق أونلاين
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استحداث 30 ألف منصب عمل جديد عبر هذه الولاية

كشف والي ولاية تندوف مصطفى دحو، الثلاثاء، عن استحداث 30 ألف منصب عمل جديد بموجب المشاريع التنموية المسطّرة ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية غداة زيارة الرئيس تبون.

ولدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” من تندوف برسم اليوم الإعلامي الموسّع للقناة الإذاعية الأولى، أوضح دحو أنّ المشاريع التنموية ستفتح آفاق التشغيل بالمنطقة، عبر خلق 5 آلاف منصب عمل دائم، إضافة إلى 25 ألف منصب غير دائم، علاوة على ما ستسهم به هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية بالولاية، مع توسيع منطقة التبادل الحر باتجاه الدول المجاورة.

وأبرز ضيف الأولى أنّ المشاريع التي تشهدها تندوف من شأنها نقل الولاية من منطقة رعوية إلى قطب اقتصادي مهم، وستغري سكان الشمال بالاستقرار أقصى الجنوب.

وتابع دحو: “ستصبح الجزائر من الأوائل في العالم في تصدير الحديد بعد أستراليا”، مضيفاً أنّ رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للالتزام بالوقت المحدد في الإنجاز والمتابعة الدائمة لمنجم غارا جبيلات ومشروع السكة الحديدية بشار – تندوف – غارا جبيلات، إضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا وغيرها.

وبشأن منجم غارا جبيلات، توقّع والي تندوف أن يفتح هذا المنجم آفاق واسعة لصناعة الحديد والصلب خاصة في المنطقة الإفريقية، ونوّه إلى أنّ الرئيس تبون يعتبر أول رئيس جمهورية يزور غارا جبيلات، ويتخذ القرار الشجاع باستغلال منجم غارا جبيلات الذي يحتوي على احتياطي يربو عن ثلاثة مليارات طن من الحديد.

وثمّن والي تندوف قرار تأسيس البنى التحتية لمنجم غارا جبيلات الذي سيعود بالرفاه الاقتصادي، مشيرا إلى جاهزيته في غضون سنة 2026، وتابع: “رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيساً وضع معالم تنمية ولاية تندوف، فوضع برنامجاً استراتيجياً هاماً في ختام زيارته المشهودة”.

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