استحداث 84 تكوينا مهنيا خلال الدخول الجامعي

استجابة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية

كشف المسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي عن تأهيل 104 عرض تكوين في الليسانس و245 في الماستر برسم السنة الجامعية 2023-2024، منها 84 تكوينا ذي طابع مهني، وهذا استجابة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية وتوصيات السلطات العليا في البلاد لتقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

وأفاد داودي في تصريح لـ “الشروق”، بأن الوزارة عملت هذه السنة على الرفع من عدد التكوينات المهنية في الليسانس وحتى في الماستر، وهذا في إطار التصور والتوجه الجديد للقطاع لتعزيز وتدعيم التكوينات ذات الطابع المهني بالإضافة إلى التكوينات الأكاديمية، إذ يمكن للطلبة الجدد الحاملين لبكالوريا 2023 – يقول المتحدث – الاختيار من بين 84 تخصصا ذي طابع مهني تضمنه معاهد العلوم التطبيقية وعدد من الجامعات في ميادين التكنولوجيا والعلوم وحتى العلوم الطبية.

وأوضح نفس المسؤول بأن تأهيل عروض التكوين الجديدة ذات الطابع المهني “ليسانس مهني – ماستر مهني”، تأتي لتعزيز شبكة التكوين وتلبي احتياجات المؤسسات الاقتصادية سواء الخاصة أو العمومية والتي تحتاج يدا عاملة مؤهلة ومكونة علميا ومتخصصة، وهو ما تقدمه الجامعات الجزائرية من خلال عروض التكوين التي شارك فيها الشركاء الاقتصاديون وممثلو الشركات.

وأوضح: “اليوم الشركاء الاقتصاديون لديهم اهتمام بعروض التكوين في المؤسسات الجامعية ومن أجل ذلك فالجامعة الجزائرية سعت للاستماع لمطالبهم لتقديم عروض تكوين ذات طابع منهي تساهم في التنمية المحلية على المستوى المحلي والتنمية الوطنية”، مضيفا أن هدف ذلك هو مساهمة الجامعة في النهضة الاقتصادية المرجوة من السلطات العمومية والتي لطالما تم التركيز عليها في مجالس الوزراء المختلفة من خلال الحث على فتح تكوينات تتلاءم ومتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر ممثل وزارة التعليم العالي بأن الدخول الجامعي المقبل سيشهد فتح تخصص جديد في الصناعة الصيدلانية وهو ذو طابع مهني تم استحداثه بناء على مقترح من مجلس الوزراء لتدعيم توجه الحكومة لتطوير الصناعة المحلية في مجال الأدوية، حيث سيفتح هذا التخصص لحاملي البكالوريا الجدد بجامعة الجزائر1، كما تم تطوير مجال التخصص في الصيدلة بفتحها في عدة جامعات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى عدة تكوينات مهنية جديدة مفتوحة للطلبة الجدد في ميدان العلوم التقنية والتكنولوجية، والتي تستجيب لتطلعات الشركاء الاقتصاديين من جهة والطلبة الذين لهم إقبال على مهن الغد من جهة أخرى.